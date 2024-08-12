Італія

Дебют досвідченого француза видався не дуже вдалим.

Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас прокоментував травму французького захисника команди Рафаеля Варана, яку він отримав в матчі 1/32 фіналу Кубка Італії з Сампдорією (1:1, 3:4 пен.).

"Так, це досить неприємна травма. Мені дуже шкода Рафаеля, він переніс багато травм за свою кар'єру. Здається, він пошкодив коліно, але зараз я не можу сказати нічого конкретного — спочатку ми повинні проконсультуватися з лікарями", — наводить слова Фабрегаса Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Рафаель Варан перейшов у Комо в якості вільного агента цього літа. Контракт гравця з клубом розрахований на два роки.

Раніше повідомлялося, що Комо домовився про перехід універсального захисника Копенгагена.