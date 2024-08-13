Італія

Іспанець нарешті повертається у великий футбол.

Новоспечений воротар флорентійської Фіорентини Давід Де Хеа прокоментував свій перехід в італійський клуб.

"Я пишаюся тим, що можу одягнути футболку Фіорентини та представляти Флоренцію. Дякую всім.

Хочу подякувати технічному персоналу. Цей рік дуже відрізнявся від попередніх. Я вирішив взяти відпустку, але продовжив тренуватись без команди. Я мав бути на висоті, і коли надійшла звістка про Фіорентину, у мене були чіткі думки.

У них чудові фанати та чудова історія. Це було легке рішення, бо я не хотів йти на пенсію. У Фіорентини були відмінні гравці та воротарі. Я хочу бути частиною історії клубу, допомагати молодим гравцям та мати менталітет переможців.

Я отримав багато пропозицій, але я хотів грати в Італії. Праді та Феррарі спростили моє рішення. Переговори пройшли легко, Фіорентина була найкращим варіантом.

Я хочу допомогти клубу у всьому. Я тут, щоб викластися на 100% та покращити команду. Це те, що я можу пообіцяти. Серія А є однією з найкращих ліг у світі, і я не можу дочекатися зустрічі з усіма. Треба відразу зосередитись на грі з Пармою. Ми можемо мріяти про титули і досягати своєї мети", — цитує Давіда Violanews.

Нагадаємо, востаннє Де Хеа виходив на футбольне поле в офіційному матчі 3-го червня 2023 року, у фіналі Кубка Англії. У тому матчі Манчестер Юнайтед поступився Манчестер Сіті із рахунком 1:2.