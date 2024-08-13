Італія

Бельгієць може продовжити кар'єру в неаполітанському клубі.

Наполі пропонує Челсі 25+5 млн євро за форварда Ромелу Лукаку, повідомляє Sky Sport.

За даними джерела, Челсі вимагає за гравця 35 мільйонів фунтів, і навряд чи прийме таку пропозицію. Форварда хоче бачити в команді новий тренер Наполі Антоніо Конте.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Ромелу Лукаку виступав на правах оренди за римську Рому, відігравши 47 матчів, забивши 21 гол та віддавши 4 результативні передачі.