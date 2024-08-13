Іспанія

Наступний сезон Андрій проведе в Реалі.

Агент воротаря Реала Андрія Луніна Жорже Мендеш повідомив керівництву "вершкових", що його клієнт проведе сезон-2024/25 у складі мадридців. Про це повідомляє Defensa Central.

За даними джерела, наразі невідомо, чи збирається Лунін підписати новий трудовий договір, який спливає влітку наступного року, чи залишить команду влітку 2025 року на правах вільного агента.

Минулого сезону Лунін провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Челсі не зацікавлений у переході Луніна.