Італія

Кадровий голод команди Гасперіні можна було побачити напередодні.

Бергамаська Аталанта напередодні поступилась мадридському Реалу в матчі за Суперкубок УЄФА (0:2) в умовах, коли на її лаві запасних було всього три виконавці, які не залучені до роботи в складі юнацької команди клубу.

Однак найближчим часом Джан П’єро Гасперіні може розраховувати на покращення кадрової ситуації.

Річ у тім, що стало відомо про досягнення домовленості поміж "Богинею" та французьким Лансом щодо трансферу австрійського центрального захисника Кевіна Дансо.

25-річний виконавець у складі своєї національної збірної брав участь у матчах чемпіонату Європи-2024 в Німеччині й став автором одного з найбільш пам’ятних епізодів — у матчі проти Франції саме в зіткненні з ним зламав ніс новоспечений нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе.

Утім, явно не за це "оробічі" заплатять 25 млн євро, які вимагають від них "криваво-жовті".

У минулому сезоні Дансо відіграв 38 матчів та забив один гол.