Дансо вибачився за те, що травмував Мбаппе

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гідний вчинок австрійця.

Кевін Дансо вибачився за те, що травмував Кіліана Мбаппе.

У 1-му турі групового етапу чемпіонату Європи збірна Франції здобула перемогу над Австрією з рахунком 1:0. Наприкінці другого тайму Мбаппе був замінений: він зламав ніс після зіткнення з Дансо.

"Це була велика битва, на жаль, із невдалим для нас результатом. Проте, я дуже пишаюся нашою командою, нашими вболівальниками і своїм дебютом на чемпіонаті Європи. Дякую всім вам за неймовірну підтримку на цьому стадіоні в Дюссельдорфі, який досі є для мене особливим місцем.

Звертаюся до французьких уболівальників: мені дуже шкода, що Кіліан Мбаппе отримав травму під час нашого єдиноборства. Я бажаю йому одужання і сподіваюся, що він швидко зможе повернутися на поле", — написав захисник збірної Австрії та Ланса.