Дансо вибачився за те, що травмував Мбаппе

Гідний вчинок австрійця.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
18 червня 2024, 16:28
Кевін Дансо вибачився за те, що травмував Кіліана Мбаппе.
У 1-му турі групового етапу чемпіонату Європи збірна Франції здобула перемогу над Австрією з рахунком 1:0. Наприкінці другого тайму Мбаппе був замінений: він зламав ніс після зіткнення з Дансо.
"Це була велика битва, на жаль, із невдалим для нас результатом. Проте, я дуже пишаюся нашою командою, нашими вболівальниками і своїм дебютом на чемпіонаті Європи. Дякую всім вам за неймовірну підтримку на цьому стадіоні в Дюссельдорфі, який досі є для мене особливим місцем.
Звертаюся до французьких уболівальників: мені дуже шкода, що Кіліан Мбаппе отримав травму під час нашого єдиноборства. Я бажаю йому одужання і сподіваюся, що він швидко зможе повернутися на поле", — написав захисник збірної Австрії та Ланса.