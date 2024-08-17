Італія

Клуби не домовились поміж собою.

Лондонський Челсі, незважаючи на чергові масовані закупки на цьогорічному літньому трансферному вікні, своє останнє слово ще не сказав.

Зокрема, "сині" розглядають можливість продати англійського нападника Рахіма Стерлінга з його зарплатнею в понад 300 тис. євро на тиждень, і знайти охочих підписати такого футболіста доволі складно.

Однак не нереально, на що натякає зацікавленість туринського Ювентуса в цьому футболісті.

"Б’янконері" почали шукати варіанти для реалізації цього задуму й напередодні відбулись доволі цікаві перемовини поміж клубами, які хотіли обміняти італійського нападника "зебр" Федеріко К’єзу на Стерлінга.

Однак розмови ні до чого не призвели — у Челсі та Юве різні погляди на оцінку власних виконавців та їхні зарплати, тож трансфер Рахіма до Італії, якщо й можливий, то тільки в якості окремої угоди про продаж.

Окрім Ювентуса, на К’єзу також претендує лондонський Тоттенгем та Рома.