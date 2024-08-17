Клуби не домовились поміж собою.
Федеріко К'єза, Getty Images
17 серпня 2024, 08:55
Лондонський Челсі, незважаючи на чергові масовані закупки на цьогорічному літньому трансферному вікні, своє останнє слово ще не сказав.
Зокрема, "сині" розглядають можливість продати англійського нападника Рахіма Стерлінга з його зарплатнею в понад 300 тис. євро на тиждень, і знайти охочих підписати такого футболіста доволі складно.
Однак не нереально, на що натякає зацікавленість туринського Ювентуса в цьому футболісті.
"Б’янконері" почали шукати варіанти для реалізації цього задуму й напередодні відбулись доволі цікаві перемовини поміж клубами, які хотіли обміняти італійського нападника "зебр" Федеріко К’єзу на Стерлінга.
Однак розмови ні до чого не призвели — у Челсі та Юве різні погляди на оцінку власних виконавців та їхні зарплати, тож трансфер Рахіма до Італії, якщо й можливий, то тільки в якості окремої угоди про продаж.
Окрім Ювентуса, на К’єзу також претендує лондонський Тоттенгем та Рома.