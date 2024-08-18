Італія

Португалець дебютував у Мілані з нічийного результату.

В рамках 1-го туру італійської Серії А Мілан на Сан Сіро зіграв унічию з Торіно (2:2), врятувавшись від поразки наприкінці зустрічі завдяки голам Морати та Окафора. Головний тренер "россонері" Паулу Фонсека прокоментував свій дебют на чолі італійського клубу.

"Я не очікував, що ми матимемо ідеальний вигляд на цьому етапі. Але мушу сказати, що перший тайм ми провели не дуже добре. Ми були пасивні в обороні.

Я думаю, що гра в обороні є проблемою загалом, справа не тільки в помилках захисників. У першому таймі в нас не було високого пресингу, і це полегшило супернику гру попереду. Нам потрібно покращувати оборонну гру взагалі, ми були трохи пасивні. Нам слід грати швидше і не давати супернику часу на роздуми. У першому таймі ми дали їм час та простір.

Другий тайм був іншим, ми були агресивніші, частіше вигравали боротьбу за м'яч і мали шанси виграти матч. Ми повинні продовжувати працювати, тому що нам багато чого потрібно поліпшити в грі.

Що стосується гравців, які вийшли на заміну, то у нас є тиждень, щоб поліпшити їхні кондиції. Сьогодні не вдалося випустити їх у старті, але коли вони вийшли на поле, то добре зіграли і додали інтенсивності. Нам потрібно швидше повернути їх у форму.

Що стосується втрачених моментів Леау, то справа не в техніці. Йому треба бути трохи активнішим і динамічнішим, бути ближчим до воріт. Сьогодні Рафа показав себе в обороні, він діяв дуже старанно", — сказав головний тренер Мілана.