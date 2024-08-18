Італія

Таки перехопили гравця в конкурентів.

Сербський центральний півзахисник Лазар Самарджич народився й виріс у Берліні, де й отримував футбольну освіту, спочатку — у Нойкелльні, а потім — у місцевій Герті.

Зрештою, талановитого виконавця запримітив РБ Лейпциг, і після трансферу за 500 тис. євро вже за рік, улітку 2021, продав його до фріульського Удінезе.

Таким чином Самарджич грає в Італії вже три роки, але йому досі всього 22, тож уся кар’єра попереду.

І вже Лазар готовий робити наступний крок. Цього літа за ним прийшов Мілан, а ще взимку можливістю трансферу цікавились туринський Ювентус та Наполі.

Але в підсумку всіх конкурентів залишила позаду бергамаська Аталанта з пропозицією, від якої важко було відмовитись — 20 млн євро прямого платежу та 20 млн євро бонусів.

Клуби домовились про трансфер і Самарджич уже перебуває в Бергамо, де триває його медогляд.

Серб відіграв за Удінезе 98 матчів, забив 13 голів та віддав 10 гольових передач.