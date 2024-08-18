Італія

23-річний футболіст був замінений.

Хвіча Кварацхелія отримав травму в матчі чемпіонату Італії.

Вінгер Наполі був замінений незадовго до перерви через пошкодження, отримане під час гри 1-го туру Серії А проти Верони.

Грузин зіткнувся із захисником Павлом Давидовичем у доданий до першого тайму час. Хвича продовжив матч, але незабаром дав зрозуміти, що відчуває дискомфорт.

23-річний футболіст зігнувся, а потім упав на газон. Медперсонал якийсь час надавав допомогу Кварацхелії, а потім гравця супроводили за межі поля. Замість нього вийшов Джакомо Распадорі.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матча Верона — Наполі.