Італія

Керманич Роми прокоментував нічию проти Кальярі.

У першому турі італійської Серії A Рома на виїзді зіграла внічию проти сардинського Кальярі.

Кальярі — Рома 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі прокоментував виступ власних підопічних.

"У другому таймі ми грали краще. Перед цим нам було важко перейти в контратаку, поле було сухим, тому я попросив нас не тримати м’яч у ногах занадто довго.

Ми були організовані, але набагато краще грали після перерви, обидві команди мали моменти, і я бачив більше можливостей для нашої перемоги.

Ми просимо Суле тиснути на суперників, він завжди в грі. Він ще дуже молодий, тому він все ще робить достатньо помилок на полі, але він дуже позитивно налаштований та має багато якостей. Ми шукали когось на кшталт нього, хто міг би атакувати швидко і якісно.

Наші оборонні дії були кращими за атакувальні. Нам потрібно більше працювати над входженням у фінальну третину. Коли ви знаходитесь занадто глибоко і рухаєтесь через фланги, ви ризикуєте потрапити в пастку. Я попросив команду бути більш вертикальними, ми відтіснили Кальярі назад і стали діяти краще.

Дібала? Я вже достатньо говорив про це, і мені не потрібно говорити більше. Ми поговоримо про трансферний ринок 1 вересня. Якщо Пауло піде, або хтось інший, нам знадобиться заміна. Я був би наляканий, якби хтось пішов і не був замінений на відповідного гравця, у іншому випадку — усе нормально", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома зіграє вдома проти Емполі.