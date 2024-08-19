Італія

Сеск сподівається підписати свого колишнього одноклубника.

Іспанський півзахисник Серхі Роберто, який на правах вільного агента залишив Барселону, може опинитися в італійському Комо. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, "ларіджані" розглядають можливість підписання Роберто через те, що данський Копенгаген відмовляється продавати італійській команді голландця Кевіна Дікса.

Зазначається, що головний тренер Комо Сеск Фабрегас вже мав контакт із Серхі Роберто, але трансфер буде здійснити непросто, оскільки в 32-річному півзахиснику зацікавлені й інші клуби, зокрема флорентійська Фіорентина.

Нагадаємо, Фабрегас та Роберто в період з 2011 по 2014 роки разом захищали кольори каталонської Барселони.

Минулого сезону Серхі Роберто відіграв за "синьо-гранатових" 24 матчі, забив три голи та віддав три результативні передачі.