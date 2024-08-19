Туринський колектив впорався з новачком ліги.
Ювентус - Комо, Getty Images
19 серпня 2024, 23:54
У першому турі Серії А Ювентус на своєму полі приймав Комо.
"Б'янконері" без проблем розібралися з підопічними Сеска Фабрегаса, відправивши в їхні ворота три голи.
Ювентус - Комо 3:0
Голи: Мбангула, 23, Веа, 45+1, Камб'язо, 90+1
Ювентус: Ді Грегоріо — Камб'язо, Сілва, Гатті, Кабаль — Тюрам (Фаджолі, 67), Локателлі (Луїс, 79) — Веа (Савона, 46), Мбангула, Їлдиз — Влахович
Комо: Рейна — Сала, Гольданіга, Барба, Морено — Стрефецца, Браунедер, Базеллі (Енгельгардт, 22), да Кунья — Белотті (Габріеллоні, 56), Кутроне (Абільдгор, 63)
Попередження: Локателлі, Камб'язо — Сала, Енгельгардт, Верді, Гольданіга.