Італія

Усі сторони, залучені в переговори, налаштовані на те, щоб бельгійський форвард приєднався до табору неаполітацнів.

Нападник збірної Бельгії та лондонського Челсі Ромелу Лукаку, як очікується, стане новим гравцем Наполі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, спортивний директор неаполітанців Джованні Манна зустрінеться з Челсі в Лондоні протягом наступних 24 годин, щоб продовжити переговори щодо 31-річного бельгійського форварда та спробувати знайти остаточне рішення.

Зазначається, що усі сторони, які залучені в переговорний процес, зацікавлені в тому, щоб цей трансфер відбувся.

Раніше повідомлялося, що Наполі готовий заплатити за Ромелу Лукаку гарантовані 25 мільйонів євро, а ще 5 мільйонів — в якості бонусів.