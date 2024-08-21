Усі сторони, залучені в переговори, налаштовані на те, щоб бельгійський форвард приєднався до табору неаполітацнів.
Ромелу Лукаку, Getty Images
21 серпня 2024, 19:19
Нападник збірної Бельгії та лондонського Челсі Ромелу Лукаку, як очікується, стане новим гравцем Наполі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, спортивний директор неаполітанців Джованні Манна зустрінеться з Челсі в Лондоні протягом наступних 24 годин, щоб продовжити переговори щодо 31-річного бельгійського форварда та спробувати знайти остаточне рішення.
Зазначається, що усі сторони, які залучені в переговорний процес, зацікавлені в тому, щоб цей трансфер відбувся.
Раніше повідомлялося, що Наполі готовий заплатити за Ромелу Лукаку гарантовані 25 мільйонів євро, а ще 5 мільйонів — в якості бонусів.