Нападник збірної Бельгії та лондонського Челсі Ромелу Лукаку, як очікується, стане новим гравцем Наполі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, спортивний директор неаполітанців Джованні Манна зустрінеться з Челсі в Лондоні протягом наступних 24 годин, щоб продовжити переговори щодо 31-річного бельгійського форварда та спробувати знайти остаточне рішення.

Зазначається, що усі сторони, які залучені в переговорний процес, зацікавлені в тому, щоб цей трансфер відбувся.

Раніше повідомлялося, що Наполі готовий заплатити за Ромелу Лукаку гарантовані 25 мільйонів євро, а ще 5 мільйонів — в якості бонусів.