Італія

37-річний італієць перебуває у статусі вільного агента.

Колишній воротар ПСЖ Сальваторе Сірігу незабаром може знову стати гравцем Палермо, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво клубу близьке до домовленості про підписання контракту з 37-річним італійцем, який перебуває у статусі вільного агента.

Угода з голкіпером буде розрахована до літа 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Сірігу виступав за Фатіх Карагюмрюк, де провів 19 матчів, з яких два на нуль при 32 пропущених м'ячах.

Також додамо, що Сірігу вже виступав у складі Палермо – це було в період із 2006 по 2011 рік.