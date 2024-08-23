Італія

Французький клуб хоче отримати близько 25 мільйонів євро.

Захисник Ланса Кевін Дансо може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, клуби продовжують переговори щодо трансферу 25-річного австрійця, за якого французи вимагають близько 25 мільйонів євро.

Водночас інсайдер Ніколо Скіра зазначає, що "вовки" та футболіст вже домовилися про п'ятирічний контракт.

Минулого сезону Дансо провів 38 матчів, у яких забив один гол. Також він відіграв дві гри у поточній кампанії.