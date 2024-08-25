Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Лечче.

Міланський Інтер у домашньому матчі другого туру італійської Серії A напередодні обіграв Лечче.

Інтер — Лечче 2:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Я не хвилювався за долю цього матчу, бо хлопці добре тренуються, ще в Генуї я бачив позитивні моменти, які можуть допомогти нам перемогти вже в цій грі. Це нормально, що ми, Інтер, завжди хочемо перемагати.

Лаутаро? У п’ятницю вранці він прокинувся з нездужанням, і разом з командою ми вирішили не ризикувати. Він хотів зіграти, але це лише перші матчі сезону, і до того ж мені пощастило, що у мене є й інші гравці в резерві. Сьогодні ввечері у мене було вісім гравців на лаві запасних, які тренувались упродовж тижня якнайкраще, тож у мене є можливість вибирати. Із однією грою на тиждень ми можемо тренуватися з більшою віддачою.

Серпневий футбол не є легким, усі борються за результат на старті сезону, ми також боролись, але ми вже провели дві дуже хороші гри з точки зору концентрації та продуктивності. Сьогодні ми зіграли перші 35 хвилин дуже інтенсивно, потім в останні 10 тайму ми зловили пару атак у відповідь, тож у роздягальні ми поговорили і побачили, що нам потрібно було краще тримати м’яч і краще займати простір.

Лечче провів якісну гру, але зіткнувся з цілеспрямованим і голодним Інтером, який хотів перемогти.

Тюрам і Таремі? Вони дуже добре працювали на команду, Маркус чудово заробив пенальті і загалом добре рухався, Таремі був менш помітним, але дуже корисним для команди.

Сьогодні була гра в біганину, агресію та рішучість, а це саме те, що ми шукали.

Чалханоглу? Він зіграв у ту гру, яку ми від нього вимагали, і зробив це дуже добре, я також задоволений гравцями, які вийшли на заміну", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти бергамаської Аталанти.