Італія

Погані новини для Руслана Маліновського.

Італійський центральний півзахисник Фабіо Міретті відносно нещодавно зміг пробитись до складу "дорослої" команди туринського Ювентуса та почав боротись за місце в стартовому складі.

Однак навіть у минулому сезоні під керівництвом Массіміліано Аллегрі 21-річний виконавець провів усього 28 матчів (1271 хвилину), відзначившись по два рази голами та гольовими передачами, тож після приходу на посаду головного тренера Тіаго Мотти мав відносно слабкий профайл.

Рішенням тренерського штабу стала передача футболіста на правах річної оренди до генуезького Дженоа, який цікавився Міретті ще від початку трансферного вікна.

Права на викуп у "грифонів" не буде.