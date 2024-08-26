Італія

Колектив Мотти здобув другу перемогу поспіль.

У рамках другого туру Серії А Ювентус вирушив на виїзд до Верони.

Туринський клуб знову здобув впевнену перемогу, відправивши три голи у ворота опонента.

За підсумками другого туру Ювентус очолив турнірну таблицю в Серії А, маючи в активі шість очок.

Верона — Ювентус 0:3

Голи: Влахович, 28, 53 (з пенальті), Савона, 39.

Верона: Монтіпо, Маньяні (Фресе, 56), Коппола, Давидович, Лазович (Гарруї, 64), Белаен, Дуда (Сілва, 85), Тшатшуа, Лівраменто (Аліду, 56), Москера (Тенгстедт, 56), Суслов.

Ювентус: Ді Грегоріо, Кабаль (Рухі, 77), Бремер, Гатті (Даніло, 85), Савона (Калулу, 77), Локателлі, Фаджолі, Мбангула (Дуглас Луїс, 69), Йилдиз, Камб'язо (Ангеле, 85), Влахович.

Предупредження: Дуда (52), Тшатшуа (52).