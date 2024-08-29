Італія

Команда невдало розпочала новий сезон у Серії Б.

Сампдорія на своєму офіційному сайті оголосила про звільнення головного тренера Андреа Пірло.

Керівництво клубу вирішило відправити у відставку 45-річного італійця після невдалих результатів на старті нового сезону.

Після трьох турів Сампдорія набрала лише одне очко і посідає передостаннє, 19 місце в турнірній таблиці Серії Б. Єдина перемога була в Кубку Італії проти Комо в серії пенальті.

Пірло очолював Сампдорію з літа 2023 року. Під його керівництвом команда провела 45 матчів, з яких 18 виграла, 10 разів зіграла внічию та 17 разів програла.

До цього Пірло працював із туринським Ювентусом та турецьким Карагюмрюком.