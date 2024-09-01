Італія

Керманич Лаціо прокоментував нічию проти Мілана.

Напередодні в рамках третього туру італійської Серії A римський Лаціо на власному полі зіграв унічию проти Мілана.

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Після завершення гри головний тренер "орлів" Марко Бароні прокоментував виступ власної команди.

"Нічию мені завжди важко сприймати. У другому таймі ми багато пресингували і, очевидно, що в першому таймі ми десь припускались помилок.

Команді потрібен час, але ми зіграли хорошу гру, навіть якщо нам ще потрібно вдосконалюватись. Ми можемо краще керувати перехідними фазами, але ця агресивність — це те, що я хочу бачити.

Я дав сигнал команді, виставивши чотирьох гравців нападу поперерві. Ми повинні були ризикувати, тож замінами я надіслав команді відповідне повідомлення.

Очевидно, що ми ще повинні знайти баланс у нашій грі, але ми будемо над цим працювати. Ця команда повинна сміливо йти в дриблінг, і у нас це добре виходить, але вона також повинна бути достатньо вертикальною, щоб йти і забивати голи і заповнювати штрафний суперника.

Я повинен зараз іти на певний ризик. У нас неоднорідний колектив, і команда повинна вірити в свої сили через гру і самопожертву. Ті, хто багато і добре працюють, виходять на поле.

У підсумку, я щасливий, бо ми зробили все, щоб перемогти. Але ми також знали, що заплатимо за це певним чином", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо прийматиме Верону.