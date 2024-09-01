Італія

Нігерієць вже не зіграє за Наполі.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував відсторонення форварда Віктора Осімгена від першої команди.

"Жоден гравець не буде реінтегрований. Ті футболісти, які перебувають поза проєктом, там і залишаться. Ми зробили свій вибір і продовжимо працювати разом в одному напрямку", — сказав Конте.

Нагадаємо, Наполі ухвалило рішення виключити нападника команди Віктора Осімгена із заявки на сезон італійської Серії А. причина - відносини між нігерійським футболістом та президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом остаточно зруйновані.