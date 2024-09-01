Нігерієць вже не зіграє за Наполі.
ОСІМГЕН, GETTY IMAGES
01 вересня 2024, 17:50
Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував відсторонення форварда Віктора Осімгена від першої команди.
"Жоден гравець не буде реінтегрований. Ті футболісти, які перебувають поза проєктом, там і залишаться. Ми зробили свій вибір і продовжимо працювати разом в одному напрямку", — сказав Конте.
Нагадаємо, Наполі ухвалило рішення виключити нападника команди Віктора Осімгена із заявки на сезон італійської Серії А. причина - відносини між нігерійським футболістом та президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом остаточно зруйновані.