Україна: Перша ліга

У другому дивізіоні України завершилися ще три поєдинки.

У рамках української Першої ліги-2024/25 у неділю, 1 вересня, відбулися заключні три матчі четвертого туру.

ЮКСА та Металіст 1925 так і не зуміли порадувати вболівальників результативними ударами, поділивши очки.

ЮКСА — Металіст 1925 0:0

Попередження: М. Фого, Євдокимов, Мишенко, Кіреєв — Овусу, Капінус

Маріуполь впевнено розібрався з Діназом на виїзді, скерувавши в його ворота по два голи в кожному з таймів.

Діназ — Маріуполь 1:4

Голи: Старенький, 83 — Зубков, 18, Петренко, 43, Малакі, 53, Пентелейчук, 79

Минай і Поділля повторили долю першого матчу ігрового дня, теж поділивши очки за підсумками безгольової нічиєї.

Минай — Поділля 0:0

Попередження: Дворовенко, Вишневський — Чушенко, Гамолов

Нагадаємо, вчора, 31 серпня, відбулися інші п'ять поєдинків уже завершеного туру Першої ліги.