Італія

Англієць продовжить кар'єру на Близькому Сході.

Захисник Кріс Смоллінг перейшов із Роми до саудівської Аль-Фейхи, повідомляє офіційний сайт римлян.

Контракт з 34-річним англійцем укладено на два роки.

Кріс Смоллінг виступає у складі "вовків" з 2019 року. Спочатку в оренді з Манчестер Юнайтед, а з 2020 на постійній основі, перейшовши за 15 млн. євро. За цей період він взяв участь у 155 матчах Роми у всіх турнірах, у яких відзначився десятьма голами та чотирма результативними передачами.