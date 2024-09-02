Італія

Керманич Роми прокоментував нічию проти Ювентуса.

Напередодні Рома в рамках третього туру італійської Серії A зіграла внічию на полі туринського Ювентуса.

Ювентус — Рома 0:0 Огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі прокоментував виступ власної команди.

"Для нас було важливо зіграти цілісний матч. Ми залишились згуртованими після поразки від Емполі. Зараз на нас чиниться чималий тиск, тому важливо показати хорошу гру і здобути очки.

Тепер ми можемо братись до роботи. Ми знаємо, хто ми є і ким ми будемо, трансферний ринок зачинено. Це хороша відправна точка. Дійсно, це був не найкращий матч, ми могли б якісніше володіти м'ячем, але у Юве неймовірні гравці.

Нами теж були запрошені до складу дуже хороші гравці, але ви не можете кожного разу підписувати по 15 нових футболістів. У нас немає такого великого розриву з найсильнішими командами, як про це пишуть, навіть якщо станом на зараз є команди, які грають значно краще за нас.

Проти Емполі ми дуже добре грали перші 9 хвилин на їхній половині поля. Потім ми ризикнули, пропустили гол і злякались цього. Так само і сьогодні. Ми добре почали, а потім злякались.

Ми повинні працювати над нашими концепціями, ми повинні шукати простір, навіть якщо вони зроблять 10 ударів по наших воротах.

Ми не повинні боятись. На 94 хвилині в нас був Шомуродов, який пресингував воротаря, продемонструвавши винятковий дух. Ми не повинні боятись, тому що страх змушує нас страждати ще більше", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома гостюватиме в генуезького Дженоа.