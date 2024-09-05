Італія

Несподівано.

Центральний захисник Костас Манолас може повернутися до римської Роми на правах вільного агента. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, римляни пропонують 33-річному захиснику 1-річний контракт з зарплатнею 500 тисяч євро.

Нагадаємо, Манолас вже виступав за Рому з 2014 по 2019 рік, загалом відігравши 206 матчів, забивши вісім голів та зробивши шість асистів. Останнім клубом грека була італійська Салернітана, яку він залишив після закінчення минулого сезону.