Італія

Польський голкіпер поділився своїми думками після завершення кар'єри.

Колишній воротар збірної Польщі та туринського Ювентуса Войцех Щесни прокоментував завершення своєї кар'єри, про яке він оголосив наприкінці серпня.

"Останні сім сезонів були непростим викликом. Це фантастично, коли у вас є пригода всього життя, і у вас це виходить це добре.

Цього року я все ще хотів допомогти команді, але це залежало не від мене. Я не очікував, що не буду частиною проєкту, ніколи не міг цього уявити. Я дуже відкрито говорив зі спортивним директором Ювентуса на початку минулого сезону, коли ми мали обговорювати продовження контракту. Ми сиділи в кімнаті три хвилини. Я сказав йому, що піду з футболу влітку 2025 року, а потім я почав читати новини про переговори з Ді Грегоріо.

Я поважаю Ді Грегоріо. Я міг уявити сценарій, коли Маттіа Перін хотів би піти, а Ді Грегоріо став би другим воротарем. В кінці минулого сезону я був переконаний, що залишуся. Я читав новини про Ді Грегоріо, але не думав, що залишусь поза проєктом.

Коли Ювентус завершував угоду, ми обговорювали розірвання контракту. Це було рішення клубу. Я не погоджуюся з цим, але приймаю це. Я хотів зіграти ще один сезон, тому що відчував, що ще можу багато чого дати, але після Ювентуса я не був готовий до інших викликів.

Навіть якщо я не згоден з рішенням клубу, у мене немає образи на Джунтолі. Я поважаю клуб. Вони були шанобливими протягом літа. Я назавжди залишуся фанатом Ювентуса", — сказав Щесни в інтерв'ю YouTube-каналу Луки Тоселлі.

Нагадаємо, у складі Ювентуса Щесни виступав із літа 2017 року, перейшовши з Арсеналу. На його рахунку 252 матчі у футболці "старої синьйори".