Польський голкіпер поділився своїми думками після завершення кар'єри.
Войцех Щесни, Getty Images
05 вересня 2024, 19:51
Колишній воротар збірної Польщі та туринського Ювентуса Войцех Щесни прокоментував завершення своєї кар'єри, про яке він оголосив наприкінці серпня.
"Останні сім сезонів були непростим викликом. Це фантастично, коли у вас є пригода всього життя, і у вас це виходить це добре.
Цього року я все ще хотів допомогти команді, але це залежало не від мене. Я не очікував, що не буду частиною проєкту, ніколи не міг цього уявити. Я дуже відкрито говорив зі спортивним директором Ювентуса на початку минулого сезону, коли ми мали обговорювати продовження контракту. Ми сиділи в кімнаті три хвилини. Я сказав йому, що піду з футболу влітку 2025 року, а потім я почав читати новини про переговори з Ді Грегоріо.
Я поважаю Ді Грегоріо. Я міг уявити сценарій, коли Маттіа Перін хотів би піти, а Ді Грегоріо став би другим воротарем. В кінці минулого сезону я був переконаний, що залишуся. Я читав новини про Ді Грегоріо, але не думав, що залишусь поза проєктом.
Коли Ювентус завершував угоду, ми обговорювали розірвання контракту. Це було рішення клубу. Я не погоджуюся з цим, але приймаю це. Я хотів зіграти ще один сезон, тому що відчував, що ще можу багато чого дати, але після Ювентуса я не був готовий до інших викликів.
Навіть якщо я не згоден з рішенням клубу, у мене немає образи на Джунтолі. Я поважаю клуб. Вони були шанобливими протягом літа. Я назавжди залишуся фанатом Ювентуса", — сказав Щесни в інтерв'ю YouTube-каналу Луки Тоселлі.
Нагадаємо, у складі Ювентуса Щесни виступав із літа 2017 року, перейшовши з Арсеналу. На його рахунку 252 матчі у футболці "старої синьйори".