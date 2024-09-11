Італія

"Імператор Риму" сподівається, що Даніеле Де Россі вдастся виправити ситуацію на тлі провального старту нового сезону.

Легендарний нападник збірної Італії та Роми Франческо Тотті оцінив роботу свого колишнього клубу на трансферному ринку цього літа, висловивши своє певне незадоволення.

"Багато команд Серії A протягом літнього трансферного вікна непогано підсилилися, але я вважаю, що найкраще літо провів Ювентус.

Чи подобається мені Рома? Ні, мені не подобається. Трохи хаотичне трансферне вікно, і зараз Де Россі потрібно шукати найкращі поєднання гравців.

Ми спілкуємося з Даніеле. Він мені сказав, що незадоволений таким стартом чемпіонату, але він прагне змінити ситуацію. Сподіваюся, у нього вийде", – цитує слова Тотті Corriere dello Sport.

Нагадаємо, що влітку Рома підписала українського форварда та найкращого бомбардира минулого сезону іспанської Ла Ліги Артема Довбика, який став для римлян найдорожчим трансфером цього літа (30,5 млн євро).

Літнє трансферне вікно Роми: