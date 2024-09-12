Італія

Хорват досі судиться з "россонері".

Колишній директор Мілана Звонімір Бобан висловився про нинішній результати "россонері". Цитує хорватську легенду La Gazzetta dello Sport.

"На жаль, ми все ще судимося, але для мене Мілан завжди залишається Міланом.

Я дуже поважаю роботу Фонсеки в Шахтарі, Ліллі та його перші дні в Ромі. Він щойно прибув до Мілана, і нам потрібно дати йому час, але мене непокоїть те, що він все ще не впевнений, що ця команда може і повинна грати тільки за схемою 4-3-3. Так півзахисники можуть забезпечити баланс та підтримку вінгерам — Леау і Пулішичу.

Рейндерс не може грати в півзахисті у формації з двома центрхавами, Лофтус-Чик недостатньо креативний, щоб грати в якості десятки. Вони обидва півзахисники, які рухають м'яч, а не справжні плеймейкери.

Фонсека тільки починає, він розумний, і я сподіваюся, що він зможе виправити становище, тому що, крім результатів, реальна проблема — це гра, якої поки немає", — сказав Бобан.