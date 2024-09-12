Минулого місяця футболіст провів три матчі, в яких забив три м'ячі.
Маркус Тюрам, Getty Images
12 вересня 2024, 16:25
Нападника Інтера Маркуса Тюрама визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками серпня, повідомляє прес-служба чемпіонату.
У боротьбі за нагороду 27-річний француз випередив Сауля Коко (Торіно), Хвічу Кварацхелію (Наполі), Денніса Мана (Парма), Матео Ретегі (Аталанта) та Душана Влаховича (Ювентус).
Минулого місяця Тюрам провів три матчі в чемпіонаті, в яких забив чотири м'ячі.
Після трьох турів Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, набравши сім очок. Свій наступний матч "нерадзуррі" проведуть проти Монці — гра відбудеться 15 вересня о 21:45 за Києвом.