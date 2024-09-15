Італія

"Россонері" здобули першу перемогу в сезоні.

В рамках 4-го туру італійської Серії А Мілан здобув першу перемогу під керівництвом Паулу Фонсеки, здолавши Венецію (4:0). Головний тренер "россонері" після матчу поділився своїми емоціями. Цитує португальського фахівця Sky Sport Italia.

"Нам потрібно підходити до всього збалансовано. Мої рішення завжди ґрунтуються на тому, що краще для команди. Тому, якщо я вирішую не випускати Рафаеля (Леау — прим.) і Тео (Ернандеса — прим.) в стартовому складі, як це було в матчі з Лаціо, вони приймають це. Вони дуже важливі гравці для нас і сьогодні довели, наскільки можуть бути небезпечними, але в сім'ї не завжди всі погоджуються один з одним, головне — зосередитися на тому, що краще для всіх.

Наш сезон вже розпочався чотири тури тому, ми втратили очки і тепер потрібно відновлювати втрачені позиції, але було важливо перемогти і перемогти саме так. Це надає гравцям впевненість для подальшого зростання.

Ми можемо говорити про тактику і техніку, але енергія і настрій дуже важливі для команди, яка хоче грати в такий футбол. Робота на полі була важливою, але не менш важливими були і перегляд відео, і обговорення в роздягальні — все це має значення.

Я повинен бути чесним, я вже почав думати про матчі і проти Ліверпуля, і проти Інтера. Я розумію важливість дербі. Також Ліверпуль буде дуже складним суперником, але не можу заперечувати, що вже почав вивчати Інтер.

Я знаю, що це означає для вболівальників, і ми працюємо, щоб показати хороші результати в обох матчах. Це має велике значення для всіх причетних до Мілана людей.

Серія А повністю відрізняється від інших ліг. Як тренер, я вважаю, що повинен справлятися з такими ситуаціями з балансом, залишатися зосередженим на своїй роботі.

Не можу сказати, чи було більше тиску в Ромі, ніж у Мілані, але Мілан — це клуб, який завжди перебуває під тиском через необхідність перемагати. Якщо ми, тренери, не хочемо цього тиску, тоді нам не варто цим займатися", — сказав Фонсека.