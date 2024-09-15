Італія

Римляни були близькими до звитяги над Дженоа, але втратили її.

Рома в перших чотирьох турах італійської Серії А-2024/25 не зуміла здобути бодай одну перемогу.

Колектив Даніеле Де Россі майже досяг бажаного результату у виїзному матчі проти Дженоа, але господарі поля врятувалися від поразки на останніх хвилинах (1:1).

Зазначимо, що дебютним голом за "джаллороссі" відзначився український нападник Артем Довбик.

За даними OptaPaolo, Рома вчетверте в історії стартувала в чемпіонаті Італії чотирма матчами без звитяг. Це також ставалося в сезонах-2010/11 (фінішували 6-ми), 1984/85 (7-ме місце) і 1974/75 (3-тє).