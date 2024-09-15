Італія

Результати матчів чемпіонату Італії.

В Серії А закінчилось 2 матчі 4-го туру. Аталанта приймала Фіорентину, Торіно зустрівся з Лечче.

Аталанта вдома зустріла серйозний опір від Фіорентини, навіть поступалась по ходу зустрічі, але знайшла в собі сили вирвати перемогу. Доля матчу вирішилась в першому таймі.

Аталанта - Фіорентина 3:2

Голи: Ретегі, 21, Де Кетеларе, 45, Лукман, 45+1 - Мартінес Кварта, 15, Кін, 32

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін (Брешіаніні, 46), Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Руджері (Дзаппакоста, 70) — Де Кетеларе, Лукман — Ретегі (Пашалич, 70)

Фіорентина: де Хеа — Мартінес Кварта, Раньєрі (Понграчич, 81), Бірагі — Додо, Бове (Соттіл, 74), Катальді (Адлі, 74), Мандрагора (Іконе, 62), Госенс — Кольпані (Річардсон, 62) — Кін

Попередження: Гін, Дзаппакоста — Бове, Мандрагора, Річардсон

Паралельно Торіно та Лечче розійшлися без голів.

Торіно — Лечче 0:0

Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода (Валюкевич, 20), Коко, Мазіна — Педерсен (Соса, 46), Річчі, Лінетті (Тамез, 62), Ілич (Гінейтіс, 74), Лазаро — Адамс, Сапата (Карамо, 74)

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Гашпар, Галло — П'єрре (Кулібалі, 46), Рамадані — Тете Моренте (Рафья, 70), Беріша (Уден, 70), Ребич (П'єротті, 60) — Крстович

Попередження: Валюкевич — П'єрре, Моренте, Рафья