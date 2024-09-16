Італія

Тренер воліє не зосереджуватись на невдачах.

Наставник Інтера Сімоне Індзагі висловився про втрату очок у вчорашньому матчі з Монцою (1:1).

"Перші 20 хвилин були дуже хорошими, ми створили багато моментів і повинні були тоді ж забивати. У минулому сезоні були схожі ситуації, але тоді ми рано вийшли вперед і не зробили цього вчора.

Після цього ми трохи сповільнилися в переміщенні м'яча, не домоглися достатньої якості в останньому пасі. Монца захищалася дуже глибоко, нам слід було діяти краще, щоб спрямувати гру в наш бік.

Якраз коли ми атакували з додатковим нападником, ми пропустили чудовий гол від Дані Моти. На щастя, ми добре впоралися, зрівнявши рахунок, а потім мали шанс виграти з моментом Фраттезі. Ми розчаровані, але продовжуємо йти вперед", - сказав Індзагі DAZN.

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