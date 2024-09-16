Італія

Італійський фахівець хоче зробити з неаполітанців справжніх роботяг.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував розгромну перемогу над Кальярі (4:0) в рамках 4-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Кальярі — дуже складне місце, поле було дуже сухим, вітер сильним, і доводилося враховувати траєкторію м'яча.

Ми почали добре, але зупинки через фаєри та викинуті предмети сповільнили наш темп, потім у другому таймі ми показали, що могли б зробити краще. Нам потрібно продовжувати вдосконалюватися в боротьбі по всьому полю, залишатися зосередженими та сконцентрованими, тому що це те, що потрібно в Серії А.

Я завжди говорив, що хочу бачити Лукаку в Інтері, я також просив його коли очолював Челсі, перш ніж він перейшов у Манчестер Юнайтед, тому що він — нетиповий нападник. Ромелу дуже високий і фізично сильний, але також дуже хороший на ривках у просторі. Його фізичний стан ще далекий від оптимального, але він стає для нас фундаментальним гравцем. Ромелу старається, і я ніколи в цьому не сумнівався.

Сподіваюся, що Квара зрозуміє, що ми очікуємо від нього більше голів, а не тільки результативних передач. І хоча йому було складно в такій грі, я побачив, що він старався, як і Політано.

Це команда, яка, на мій погляд, протягом багатьох років не любила бруднити руки. Після того, що сталося в минулому сезоні, зміни були більше пов'язані з менталітетом, ніж з організацією та тактикою. Сьогодні ми краще пресингували, і це призвело до одного з голів, тож ми покращуємося, але нелегко побудувати відповідний менталітет.

Після першого матчу я вказав на певні речі і знав, що у нас хороші хлопці, вони все зрозуміли та працюють над своєю рішучістю, стійкістю і люттю, які ми побачили сьогодні, коли вони боролися і страждали, щоб зберегти свої ворота в недоторканності. Безумовно, я бачу прогрес команди", — сказав Конте.