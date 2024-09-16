Італія

"Орли" набрали три пункти в домашньому матчі.

У рамках четвертого туру італійської Серії А Лаціо приймав Верону.

Результат зустрічі вирішився в першому таймі: "орли" забили на один гол більше, ніж суперник, а в другому таймі глядачі так і не побачили голів.

Лаціо — Верона 2:1

Голи: Діа, 5, Кастельянос, 20 - Тенгстедт, 7

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 89), Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла (Весіно, 81) — Ісаксен (Чауна, 66), Діа, Дзакканьї (Нослін, 90) — Кастельянос (Кастровіллі, 66)

Верона: Монтіпо — Давідович, Коппола, Данилюк (Сарр, 88) — Чачуа, Белаян, Сілва (Сіссе, 89), Лазович (Давіде Фараоні, 66) — Кастанос (Москера, 53), Харруї (Аліду, 67) — Тенгстедт

Попередження: Ровелла, Хіла — Чачуа, Тенгстедт.