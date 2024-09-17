Італія

Грузин надовго може залишитись в неаполітанському клубі.

Півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія може продовжити контракт з неаполітанцями, розповів спортивний директор неаполітанців Джованні Манна порталу Sky Sports.

"У нього ще контракт на наступні три роки. Були клуби, які цікавилися Кварою, але ми хотіли продовжувати співпрацю. Зараз ми працюємо з його агентами над продовженням контракту", – заявив Манну.

За умовами нового контракту гравець зможе заробляти до 5 мільйонів євро на рік з урахуванням бонусів. Відступні не будуть вказані в контракті.

У поточному сезоні Серії А Кварацхелія провів 3 матчі, відзначившись 1 голом і 1 асистом.