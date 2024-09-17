Футзал

Збірна України готується до наступного матчу на чемпіонаті світу.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко висловився про матч з Аргентиною (1:7) та чемпіонаті світу, а також висловив сподівання, що з Анголою команда зіграє краще.

"Ми неодноразово опинялися в таких ситуаціях. Були і крупні, і просто поразки, які ставили нас на край прірви, якщо так можна сказати. Я сподіваюся, що ця поразка зробить нас сильнішими, ми зробимо правильні висновки.

Я сподіваюся, що ми вийдемо ще злішими і з ще більшою жагою до перемоги. Я не можу сказати, що в нас не було жаги до перемоги, але аргентинці були на мить швидшими та сильнішими. Оці сантиметри та мілісекунди зіграли роль. Вони дійсно організована та міцна команда", – сказав Косенко.

18 вересня збірна України проведе другий поєдинок на мундалі. Суперником "жовто-синіх" буде Ангола. Початок зустрічі – о 15:30 за київським часом.