Італія

Завершився другий матч п'ятого туру чемпіонату Італії.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2024/25 Верона приймала Торіно на стадіоні Маркантоніо Бентегоді.

Команди обмінялися голами Санабрії та Кастаноса в перші 12 хвилин зустрічі, після чого господарі поля залишилися в меншості через вилучення Давідовича, завдяки якому гості заробили пенальті. Санабрія з 11-метрової позначки схибив, але Сапата ще в першому таймі вивів Торіно вперед.

У другій половині матчу колективи вдруге обмінялися результативними ударами. Цього разу ними відзначилися двоє гравців, які вийшли на поле з лави запасних, а саме Адамс і Москера.

Таким чином, Торіно продовжив свою серію без поразок до п'яти поєдинків, тоді як Верона вдруге поспіль поступилася.

Верона — Торіно 2:3

Голи: Кастанос, 12, Москера, 90+3 — Санабрія, 10, Сапата, 34, Адамс, 79

На 22-й хвилині Санабрія не реалізував пенальті (стійка)

Верона: Монтіпо — Давідович, Коппола, Маньяні — Чачуа (Ламбурд, 87), Белаян, Сілва, Лазович (Данилюк, 46) — Кастанос (Роша Лівраменто, 68), Сарр (Фресе, 27) — Тенгстедт (Москера, 67)

Торіно: Мілінкович-Савич — Валукєвич (Дембеле, 82), Маріпан, Мазіна — Лазаро, Тамез (Гінейтіс, 67), Річчі (Нджиє, 90), Ілич (Лінетті, 67), Соса — Санабрія (Адамс, 67), Сапата

Попередження: Коппола, Кастанос, Роша Лівраменто

Вилучення: Давідович, 21