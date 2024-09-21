Італія

Матч, який хочуть подивитися всі.

В рамках 5-го туру італійської Серії А, Інтер, як формальний господар поля, буде приймати Мілан.

За інформацією La Gazzetta della Sport, "міланське дербі" фактично стане матчем Серії А з найвищим збором за всю історію турніру.

Зазначається, що офіційна цифра поки невідома, але за первинними оцінками можна підрахувати, що виручка перевищить сім мільйонів євро. Попередній рекорд Серії А належав матчу Інтер-Ювентус, в жовтні 2019 року — 6,6 млн євро.

Матч між Інтером та Міланом відбудеться 22-го вересня, о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Фонсеку можуть звільнити з Мілана до "Дербі делла Мадонніна".