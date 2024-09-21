Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та неаполітанський Наполі.

Туринський Ювентус та неаполітанський Наполі зіграють на Альянц Стедіум у п'ятому турі італійської Серії A.

Тіаго Мотта, після перемоги над нідерландським ПСВ (3:1), залучив до стартового складу Савону в центрі оборони.

Антоніо Конте, на тлі розгрому сардинського Кальярі (4:0), використав із перших хвилин Оліверу на лівому фланзі, тоді як Мактоміней гратиме під нападником.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Савона, Бремер, Камб’язо — Локателлі, Маккенні — Гонсалес, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович.

Запасні: Перін, Пінсольо, Гатті, Даніло, Аджич, Тюрам, Фаджолі, Веа, Дуглас Луїс, Кабаль, Рухі, Мбангула.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Політано, Замбо-Ангісса, Лоботка, Олівера — Мактоміней, Кварацхелія — Лукаку.

Запасні: Контіні, Капріле, Жезус, Гілмор, Нерес, Марін, Сімеоне, Дзербін, Нгонге, Маццоккі, Спінаццола, Распадорі, Фолоруншо.



Гра Ювентус — Наполі почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.