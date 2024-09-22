Італія

"Сумні" нулі на Альянц Стедіум.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував безгольову нічию з туринським Ювентусом (0:0) у матчі 5-го туру італійської Серії А. Його слова наводить TuttoMercatoWeb.

"Я побоювався за наші дії в обороні після зміни ігрової системи, але ми діяли дуже добре. В свою чергу у атаці ми можемо діяти набагато краще, були ситуації, якими можна було скористатися. У нас безумовно є можливості для вдосконалення.

Я знаю, як складно зіграти внічию з Ювентусом на його полі. Ця команда минулого сезону випередила Наполі на 18 очок, і я просив своїх футболістів про цілісний виступ. Ми можемо домогтися більшого, коли володіємо м'ячем у певних зонах поля, скориставшись деякими сприятливими ситуаціями.