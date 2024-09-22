"Сумні" нулі на Альянц Стедіум.
Конте, getty images
22 вересня 2024, 12:42
Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував безгольову нічию з туринським Ювентусом (0:0) у матчі 5-го туру італійської Серії А. Його слова наводить TuttoMercatoWeb.
"Я побоювався за наші дії в обороні після зміни ігрової системи, але ми діяли дуже добре. В свою чергу у атаці ми можемо діяти набагато краще, були ситуації, якими можна було скористатися. У нас безумовно є можливості для вдосконалення.
Я знаю, як складно зіграти внічию з Ювентусом на його полі. Ця команда минулого сезону випередила Наполі на 18 очок, і я просив своїх футболістів про цілісний виступ. Ми можемо домогтися більшого, коли володіємо м'ячем у певних зонах поля, скориставшись деякими сприятливими ситуаціями.
Наполі змінив схему, щоб нейтралізувати сильні сторони Ювентуса? Ні, просто в схемі 3-5-2 я б усунув занадто багато своїх футболістів. Тренер підлаштовується під характеристики наявних гравців, і ми хотіли не віддати м'яч Ювентусу.
Лукаку ще не набрав оптимальну форму. Я в міру задоволений, ми добре впоралися в захисті, але ми могли б краще використовувати деякі ситуації в атаці", — сказав Конте.