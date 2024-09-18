Італія

Хорватський фахівець змінив на цій посаді Даніеле Де Россі.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила ім'я нового головного тренера першої команди після того, як напередодні було звільнено Даніеле Де Россі.

Ним став хорватський фахівець Іван Юрич, який підписав із римлянами контракт до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, хорватський фахівець минулого літа залишив Торіно, а до цього очолював Кротоне, Дженоа та Верону.

Раніше з'являлася інформація про те, що в контракті Івана Юрича є опція продовження ще на один сезон, якщо йому вдастся вивести команду до Ліги чемпіонів.