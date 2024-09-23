Італія

Керманич Інтера прокоментував поразку в міланському дербі.

Міланський Інтер напередодні поступився Мілану в дербі в рамках п’ятого туру італійської Серії A.

Інтер — Мілан 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі поділився враженнями від побаченого на полі.

"Ми погано розпочинали на обидва тайми, тому я спробував змінити темп нашої гри, але ситуація не покращилась. Ми були недостатньо компактні, розривали дистанцію із суперниками.

У останні 25 хвилин першого тайму ми грали краще та навіть зрівняли рахунок, але вже на початку другого тайму ми знову неправильно підійшли до виконання власних обов’язків.

Загалом ми повинні були бути більш конкретними попереду. Сьогодні ми не були звичним Інтером, і голи, які ми пропустили, є свідченням цього. Ми повинні були зробити більше, і я — у першу чергу, оскільки я — тренер.

Нам гірко, тому що ми знаємо важливість дербі для вболівальників і клубу. Що ми зараз повинні зробити, так це проаналізувати помилки і працювати над їх виправленням, тому що ми не були такою ж гарною командою, якою ми були протягом останніх трьох років.

Поразки завдають болю, особливо в дербі. Ми будемо намагатись працювати більше і взяти щось позитивне з цієї поразки. Від понеділка ми будемо думати про Удінезе і про всі майбутні матчі.

Відчуття, яке ми залишили після гри, полягає в тому, що ми не були тією командою, до якої звикли. Ми повинні зрозуміти всі разом, як і де ми повинні були віддати більше. Мені шкода, тому що за ці два дні я добре бачив хлопців, вони були сконцентровані, ми добре попрацювали, але, на жаль, підхід до матчу був не дуже хорошим, і для цього ми будемо працювати ще більше", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Інтер зіграє в гостях у фріульського Удінезе.