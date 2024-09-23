Італія

Захисник Інтера прокоментував поразку в міланському дербі.

У рамках п’ятого туру італійської Серії A напередодні міланський Інтер поступився Мілану в дербі.

Інтер — Мілан 1:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри захисник "змій" Маттео Дарміан поділився враженнями від побаченого на полі.

"Ми очікували, що Мілан буде настільки зарядженим. Суперники, безумовно, зіграли той матч, який хотіли зіграти, і втілили в життя те, що підготували. Ми ж натомість таким не відзначались.

Ми погано підійшли до матчу і не були гнучкими у своїй побудові. Отже, ми говоримо про поразку в дербі, і це завжди неприємно, але ми повинні продовжувати працювати і дивитись уперед.

Нам не треба зараз розповідати нічого особливого, бо ми розуміли важливість матчу. У нас зріла і досвідчена команда, і нам вистачить цього для того, щоб зрозуміти, що сьогодні пішло не так. Ми проаналізуємо матч, щоб покращити власну гру і продовжити чемпіонат найкращим чином.

Ми своєчасно повернули гру в рівне русло після пропущеного м’яча, але все одно ми повинні працювати ще більше — це єдиний спосіб, який я знаю, який може змусити нас вдосконалюватись у всіх відношеннях.

Для захисника ніколи не приємно пропускати такі голи. У минулому році подібного з нами не траплялось, тож ми повинні продовжувати працювати на д собою", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі Інтер зіграє в гостях у фріульського Удінезе.