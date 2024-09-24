Іспанія

Поляка розглядають як заміну німця.

Войцех Щесни може опинитись в Барселоні, стверджує журналіст Тоні Хуанмарті.

За даними джерела, після травми коліна Марка-Андре тер Штегена Барселона має намір підписати воротаря. На цьому наполягають головний тренер Гансі Флік та спортдиректор Деку.

Щесни, який оголосив про завершення кар'єри в серпні, розглядається клубом серед можливих варіантів посилення.

Ще одним ймовірним кандидатом є ексголкіпер Реала Кейлор Навас, який також зацікавлений у трансфері.