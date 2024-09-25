Італія

Шалений відсоток перемог клубу з італійцем на чолі.

Мадридський Реал напередодні в домашньому матчі сьомого туру іспанської Ла Ліги здолав Алавес.

Реал Мадрид — Алавес 3:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Ця зустріч стала для головного тренера "галактікос" Карло Анчелотті 300 на чолі клубу.

65-річний італієць працює другу каденцію в Мадриді, після першого періоду (2013-15) тривалістю в 119 матчів.

Під орудою Анчелотті Реал перемагав у 218 зустрічах, завершив унічию 43 матчі та ще 39 разів поступався. Різниця голів — 726:277.

За цей час мадридці здобули три кубки чемпіонів (2013/14, 2021/22, 2023/24), трофей чемпіонату світу серед клубів (2015, 2023), Суперкубки УЄФА (2015, 2023, 2025) "золото" Ла Ліги (2021/22, 2023/24), Кубок Іспанії (2013/14, 2022/23) та Суперкубок Іспанії (2021/22, 2023/24).