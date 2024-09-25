Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 24 вересня 2024 року.

Мадридський Реал у рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги вдома обіграв Алавес.

Команда Карло Анчелотті на початку другого тайму, як здавалось, зняла всі питання щодо інтриги в цьому матчі, забивши третій гол.

Однак наприкінці зустрічі захист "галактікос" почав припускатись помилок і за лічені хвилини їхню значну перевагу за рахунком було зменшено до мінімальної.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Алавес у рамках 7-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Реал Мадрид — Алавес 3:2

Голи: Васкес, 1, Мбаппе, 40, Гоес, 49 — Бенавідес, 85, Гарсія, 86

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Мілітао (Вальєхо, 80), Рюдігер, Менді — Вальверде (Модрич, 69), Чуамені, Беллінгем — Гоес (Ендрік, 69), Мбаппе (Гюлер, 80), Вінісіус (Гарсія, 90)

Алавес: Сівера — Новоа, Моуріньо, Абкар (Гуріді, 46), Діарра, Санчес — Ромеро (Реббаш, 60), Бенавідес, Бланко (Гевара, 60), Конечни — Вільялібре (Гарсія, 71)

Попередження: Вальверде, Вінісіус, Ендрік.