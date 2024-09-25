Італія

Умар Соле знаходиться за крок від переїзду до Серії А.

Центральний захисник Умар Соле, який влітку залишив РБ Зальцбург на правах вільного агента, схоже, знайшов собі новий клуб.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво Удінезе досягло усної домовленості з 24-річним французом щодо переходу на правах вільного агента.

За інформацією джерела, Соле знаходиться за крок від підписання контракту з представником італійської Серії А. Умови не повідомляються.

У минулому сезоні Умар Соле провів на клубному рівні 28 матчів, в яких він забив 2 голи, віддав 1 асист та заробив три попередження.