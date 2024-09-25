Умар Соле знаходиться за крок від переїзду до Серії А.
Умар Соле, Getty Images
25 вересня 2024, 20:59
Центральний захисник Умар Соле, який влітку залишив РБ Зальцбург на правах вільного агента, схоже, знайшов собі новий клуб.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво Удінезе досягло усної домовленості з 24-річним французом щодо переходу на правах вільного агента.
За інформацією джерела, Соле знаходиться за крок від підписання контракту з представником італійської Серії А. Умови не повідомляються.
У минулому сезоні Умар Соле провів на клубному рівні 28 матчів, в яких він забив 2 голи, віддав 1 асист та заробив три попередження.