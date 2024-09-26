Італія

Чинна угода футболіста спливає 30 червня 2026 року.

Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович може отримати новий контракт від "старої синьйори". Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво туринського клубу вже запропонувало 24-річному сербу нову угоду до 2028 чи 2029 року із зарплатою близько 10 мільйонів євро плюс бонуси.

Зазначається, що поки що прогресу в переговорах немає, а форвардом, як і раніше, цікавиться Арсенал. Його чинний контракт розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Влахович провів шість матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.