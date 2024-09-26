Чинна угода футболіста спливає 30 червня 2026 року.
Душан Влахович, Getty Images
26 вересня 2024, 20:53
Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович може отримати новий контракт від "старої синьйори". Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, керівництво туринського клубу вже запропонувало 24-річному сербу нову угоду до 2028 чи 2029 року із зарплатою близько 10 мільйонів євро плюс бонуси.
Зазначається, що поки що прогресу в переговорах немає, а форвардом, як і раніше, цікавиться Арсенал. Його чинний контракт розрахований до літа 2026 року.
Нинішнього сезону Влахович провів шість матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.